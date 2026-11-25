Assisté à la promesse solennelle de Joël Burkhalter (PS) et de Emmanuel Koller (Le Centre) en tant que députés suppléants.

Élu John Moser (UDC) en tant que membre et Damien Lachat (UDC) en tant que remplaçant de la commission de gestion des finances.

Élu Irmin Rais (UDC) en tant que membre et Lionel Montavon (UDC) en tant que remplaçant de la commission de la justice.

Élu Mathieu Cerf (Le Centre) en tant que membre et Emmanuel Koller (Le Centre) en tant que remplaçant de la commission de l’économie.

Pris connaissance du rapport du Gouvernement portant sur les objectifs 2026-2030 en matière de coopération au développement.

Accepté par 32 voix contre 23 et 4 abstentions, la motion de la députée Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s) intitulée « Modification de l’article 44 du règlement du Parlement ».

Refusé par 41 voix contre 12 et 5 abstentions la motion de la députée Miriam Moser (UDC) intitulée « Primes maladie : adapter la déduction fiscale à l’évolution des coûts ».

Accepté en deuxième lecture, par 58 voix contre 0 et 0 abstention, la modification de la loi d’introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC).

Accepté en première lecture, par 58 voix contre 0 et 0 abstention, la modification de la loi d’introduction du Code de procédure civil suisse (LiCC).

Accepté par 42 voix contre 0 et 15 abstentions la motion de la députée Magali Voillat (Le Centre) intitulée « Contribution d’assainissement de la Caisse de pensions – Risque mesuré ou prudence excessive ? ».