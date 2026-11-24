Le corps médical comme lanceur d’alerte sur la détention d’armes. Dans un postulat déposé récemment au Parlement jurassien, Martin Braichet demande au Gouvernement d’étudier la mise en place d’un mécanisme transversal entre les médecins et l’autorité compétente en matière d’armes. Selon l’élu PLR, il faudrait qu’il soit proportionné, rapide et juridiquement sécurisé lorsque la possession d’une arme par une personne représente un risque. Il prend pour exemple le domaine de la circulation routière, où l’aptitude à conduire peut être réévaluée.





Des situations qui évoluent, malgré une autorisation

Martin Braichet part du constat qu’un permis d’acquisition d’armes accordé à une personne à un moment donné ne garantit pas que sa situation restera identique tout au long de sa vie. Diverses circonstances peuvent avoir une incidence sur sa capacité, physique ou psychique, à détenir ou à utiliser une arme. Le député PLR souligne que le médecin peut disposer d’informations importantes sur l’état de santé d’un patient. Avec cette intervention parlementaire, l’objectif serait qu’il puisse avoir un canal clair vers l’autorité compétente en matière d’armes lorsque le cas le justifie, pour qu’elle puisse à son tour évaluer la situation et si nécessaire prendre les mesures prévues par la législation. Ce mécanisme devrait veiller à garantir la protection de la population, les droits des détenteurs légitimes d’armes et le respect du secret médical. /emu