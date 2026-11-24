Dans les dossiers qui lui tiennent particulièrement à cœur, il y a la gestion de l’eau. « Beaucoup d’efforts ont été faits depuis la sècheresse de 2023, ce qui a permis de ne pas avoir de gros problème cet été. Par contre, la grande question aujourd’hui, c’est la consommation et le stockage. Aujourd’hui, l’eau est vue comme un déchet. Dès qu’il pleut, le but principal, c’est de la mettre dans les rivières, mais il faut qu’on récupère l’eau et qu’on l’infiltre », analyse Brice Prudat qui affirme que c’est au monde politique d’agir pour poser un cadre.

Dans les dossiers d’actualité, le Gouvernement jurassien a récemment pris la décision d’augmenter les allocations familiales dès le 1er janvier 2027. Une aide qui pourrait attirer les familles dans notre région, mais il y a la possibilité d’agir pour être encore plus attractif, selon Brice Prudat. « Ce n’est pas le principal facteur qui va attirer du monde. On a un cadre de vie relativement confortable, mais ce qui pose problème, ce sont les emplois. Les personnes qui ont fait des études universitaires ne reviennent pas dans le Jura, car elles ne trouvent pas de travail », souligne-t-il. L’Ajoulot ajoute encore qu’il ne faut pas axer toute la promotion économique sur le monde industriel. /lge