Il n’est plus possible, jusqu’à nouvel avis, d’emprunter le Parcours Vita de Rossemaison. L'infrastructure a été fermée à titre préventif pour des raisons de sécurité, selon un communiqué du Conseil communal paru lundi. Les forts vents et les risques de chute d’arbres et de branches ont conduit à cette décision. La sécheresse de l’été dernier a aussi mis à rude épreuve la végétation forestière. « Le manque d’eau a fragilisé certains arbres, dont les branches peuvent présenter une résistance réduite face aux fortes rafales de vent. Ces conditions, conjuguées aux épisodes venteux actuels, augmentent les risques de chutes de branches, voire d’arbres, et constituent un danger pour les usagers », souligne le communiqué. Les autorités communales invitent la population à respecter cette interdiction qui sera levée dès que les conditions de sécurité le permettront. Elles recommandent aussi de faire preuve d’une vigilance accrue lors de déplacements en forêt. /comm-ech