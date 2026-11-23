Passionné de sculpture et de lecture, c’est lorsqu’il a réalisé que lui aussi pouvait prendre la plume, que l’envie est née. « C’est un besoin, c’est une nourriture », explique Michaud, âgé de 66 ans, qui travaille déjà à un nouvel ouvrage. Et pourtant, sa carrière professionnelle ne l’a pas mené à une carrière littéraire. Malgré les conseils de son enseignant d’époque, en fin de scolarité obligatoire, il avait besoin de bouger. Marcel Comment a alors opté pour un apprentissage de maçon et tailleur de pierre. « Avec les années passées, je regrette, j’aurais bien voulu devenir historien, mais je ne retournerais pas sur les bancs d’école », sourit le désormais écrivain.





Un roman d’amitié pendant la guerre

« La Large Journée » est un lieu-dit fictif qui se situerait au sud de Chevenez à la frontière avec Montancy. La famille Tornard y exploite un haut-le-fer pour débiter les arbres coupés dans la région. Le plus jeune fils a besoin d’aventure et se met à la contrebande de tabac, comme le père de Marcel Comment. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, cette famille se trouve confrontée à la détresse de leurs voisins français. « Ce n’est pas la guerre qui m’intéresse, c’est l’histoire des hommes qui m’intéressent », décrit Michaud qui s’est inspiré de faits réels pour raconter des histoires d’amitié. /ncp