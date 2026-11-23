Le bras de fer entre UBS et le Parlement fédéral continue : la question du renforcement des fonds propres de la banque passe au Conseil national. La commission de l’économie doit décider ce début de semaine quel degré de couverture doit être garanti pour les filiales d’UBS à l’étranger. Selon le compromis trouvé en septembre au Conseil des Etats, UBS devra couvrir ses filiales à l’étranger avec 90% de fonds propres. Cette exigence fait partie de la révision de la loi sur les banques, qui vise à tirer les leçons de la chute de Crédit suisse. Mais UBS s’y oppose, car elle craint pour sa compétitivité internationale. La banque a mené un lobbyisme intense auprès des sénateurs. Les élus semblent très divisés. C’est le dossier de notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier :