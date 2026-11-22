Ça aura chanté, gloussé et caqueté à Bassecourt ce week-end. La Halle des fêtes du village vadais aura en effet accueilli l’exposition avicole Berne-Jura, à laquelle s’est greffée l’exposition suisse du club de la poule wyandotte. Résultat : 350 poules, coqs, canards, oiseaux de parc et autres faisans, d’abord admirés par le public après avoir été scrutés par les juges. « Une exposition comme celle-ci, c’est un vrai moyen de sélection pour faire perdurer les bonnes caractéristiques des races », explique le Vadais Sylvain Renaud, l’un des organisateurs de l’événement. Pour y parvenir, le travail des juges est tout particulièrement important. Parmi eux, le Franc-Montagnard Jacky Bader. « Le but du concours, c’est que les éleveurs présentent leurs animaux, et qu’on puisse leur expliquer les qualités et les défauts de ces animaux pour que les éleveurs puissent améliorer la sélection de leur élevage », détaille-t-il.