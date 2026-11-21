On en remet une couche avant de baisser le rideau de cette édition 2026 de la Saint-Martin. Si de nombreux Jurassiens honorent cette tradition durant le mois de novembre, la fête du cochon sait aussi s’exporter. Ainsi plusieurs médias de Suisse, mais aussi de France voisine parlent de la Saint-Martin et c’est surtout le menu qui suscite le plus de curiosité.

Le média suisse en ligne « Watson » reprend une dépêche de l’agence « ATS » qui fait le tour des neuf plats, pour la plupart à base de cochonnaille. On y apprend que le rôti servi avec des röstis figure dans le menu tout comme les striflates servies en dessert. Le « Journal 24h » a quant à lui indiqué quelques bonnes adresses pour manger la Saint-Martin avec une recommandation, réserver assez tôt sa place. La « RTS » a sorti des archives vidéo. L’occasion de rappeler que cette fête marquait avant tout la fin des récoltes dans le monde paysan. On y découvre des images des années 80 au restaurant du Raisin à Rocourt. Tablées généreuses et accordéons sont de la partie.

De l’autre côté du Röstigraben, la plateforme numérique « nau.ch » publie un article de « l’ATS » à propos des mesures de sécurité mises en place pour cette édition avec un focus sur Chevenez. Et en France voisine, c’est le marché de Saint-Martin de Porrentruy qui est à l’honneur dans « l’Est républicain ». On y met en avant la présence d’artistes, d’artisans et le menu qualifié de traditionnel et de pantagruélique servi à la salle du Séminaire. Le journal français détaille le riche programme de cet événement incontournable, selon l’article. /ncp