La pilule ne passe pas pour Syna Jura. Le syndicat dénonce ce vendredi l'absence d'adaptation salariale au renchérissement prévue en 2027 pour le personnel des établissements médico-sociaux (EMS) et des organisations de soins à domicile du canton. Il estime que cette décision pénalise davantage des professionnels déjà confrontés à des conditions de travail difficiles et à une pénurie.

Au cœur du problème : l'écart entre l'évolution des salaires et celle du coût de la vie. Selon les chiffres avancés par le syndicat, les adaptations salariales prévues par la convention collective de travail du secteur ont atteint 3,72 % entre 2023 et 2027. Sur la même période, le renchérissement s'élève à environ 7,5 %. Autrement dit, les salaires n'ont pas suivi l'augmentation des prix, ce qui entraîne une perte de pouvoir d'achat pour les soignants. Pour Syna Jura, cette situation est d'autant plus préoccupante que le secteur fait déjà face à un manque de personnel. Un rapport cantonal publié en janvier 2024 estime les besoins de relève dans les professions de soins à 1'016 personnes d'ici 2032.

Pour tenter de faire bouger les choses, Syna Jura a déposé en avril dernier une initiative cantonale, soutenue par plus de 2'000 signatures. Le syndicat entend désormais faire pression sur le Parlement jurassien pour que ses revendications aboutissent. /comm-nje