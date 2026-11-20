Un accident de la circulation s’est produit ce matin vers 9h à Courfaivre, sur la rue St-Germain. Un automobiliste qui circulait en direction du centre du village est entré en collision avec le véhicule qui le précédait, alors que celui-ci tournait à gauche. L’enquête devra déterminer les circonstances exactes de l’accident. La circulation a été perturbée pendant environ une heure. Aucun blessé n’est à déplorer. /Comm-nje
Collision entre deux voitures à Courfaivre
Un accident de la circulation s’est produit ce matin à Courfaivre. Le trafic a été perturbé ...
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