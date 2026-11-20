Une vingtaine d’entrepreneurs de la région se rendent en Inde la semaine prochaine. L’occasion de nouer des contacts et éventuellement trouver des partenaires, un an après l’entrée en vigueur d’un accord de libre-échange.
L’Inde dans le viseur de l’industrie jurassienne. Une vingtaine d’entrepreneurs de la région participent la semaine prochaine à une mission économique dans ce pays en plein développement. Le voyage est organisé par les chambres de commerce jurassienne et neuchâteloise, en collaboration avec le Canton du Jura et SGE, l'organisme suisse chargé de soutenir les entreprises dans leur développement à l'international.
Des visites de sociétés indiennes actives dans l’horlogerie, les technologies médicales ou encore l’aérospatial sont notamment prévues, selon le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura (CCIJ), Pierre-Alain Berret. Des rencontres avec des chefs d’entreprise locaux figurent également au programme. La délégation se rendra à Bangalore, Pune et Mumbai.
Pierre-Alain Berret : « On va faire des visites dans des sociétés qui peuvent avoir potentiellement un lien, au niveau de leur savoir-faire, avec les entreprises jurassiennes. »
Un accord de libre-échange
L’accord de libre-échange entré en vigueur il y a un an entre la Suisse et l’Inde ouvre de nombreuses perspectives de collaboration entre les deux pays. « On entend que l’Inde devient la deuxième usine du monde après la Chine. J’imagine que pour nos constructeurs de machines et fournisseurs d’outils jurassiens il y a des opportunités », indique Lionel Socchi, le délégué à la promotion économique du Canton du Jura.
L’Inde reste toutefois un marché compliqué d’accès, selon Cédric Chèvre, le directeur général de Décovi SA, qui sera également du voyage. « On est forcément en concurrence avec d’autres pays à proximité et aussi avec le marché indien. Ce n’est pas aisé pour entrer », ajoute le chef d’entreprise.
Cédric Chèvre : « On a beaucoup de choses à apprendre d’un pays comme ça qui s’industrialise fortement. »
Un ministre pour faciliter les contacts
Le Canton du Jura sera bien représenté lors de ce voyage. Le ministre de l’économie, Stéphane Theurillat, fera partie de la délégation tout comme le délégué à la promotion économique. Lionel Socchi souligne que la présence d’un membre du Gouvernement est importante pour ouvrir des portes sur place. Ce voyage présente aussi un intérêt particulier pour l’État jurassien dans la perspective d’attirer des entreprises indiennes sur le territoire cantonal, selon le responsable.
Lionel Socchi : « C’est aussi important pour nous d’aller connaître ce que recherchent les entreprises indiennes. »
La rédaction de RFJ participera également au voyage et vous proposera plusieurs reportages en lien avec cette mission économique dans les prochaines semaines. /alr