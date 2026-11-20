L’Inde dans le viseur de l’industrie jurassienne. Une vingtaine d’entrepreneurs de la région participent la semaine prochaine à une mission économique dans ce pays en plein développement. Le voyage est organisé par les chambres de commerce jurassienne et neuchâteloise, en collaboration avec le Canton du Jura et SGE, l'organisme suisse chargé de soutenir les entreprises dans leur développement à l'international.

Des visites de sociétés indiennes actives dans l’horlogerie, les technologies médicales ou encore l’aérospatial sont notamment prévues, selon le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura (CCIJ), Pierre-Alain Berret. Des rencontres avec des chefs d’entreprise locaux figurent également au programme. La délégation se rendra à Bangalore, Pune et Mumbai.