Les visiteurs n’ont jamais été aussi nombreux au Centre Nature Les Cerlatez. L’institution enregistre un record d’affluence pour l’année 2026, avec 2'215 curieux. En comparaison, le Centre accueillait 1'511 personnes en 2025, détaille la communication transmise jeudi.

Les expositions « Escargots ! » et « Le monde caché des insectes » sont les principales responsables d’une telle fréquentation. Le Centre Nature Les Cerlatez estime que leur « qualité (…) et la variété du public-cible » ont permis de faire grimper le compteur des visites.

D’autres événements ont ponctué l’année des Cerlatez, comme la participation à la migration des amphibiens à l’étang de la Gruère, la Journée et Nuit des musées ou encore les animations dans le cadre de la Fête de la Nature.

Le Centre Nature Les Cerlatez est désormais fermé pour la période hivernale. Il rouvrira ses portes au public le samedi 13 mars prochain. /comm-jad