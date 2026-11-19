Les cantons latins, dont le Jura, réaffirment leur attachement à l’enseignement d’une deuxième langue nationale dès l’école primaire. Ils ont lancé ce jeudi un plan d’action à cet effet. Le programme s’intitule « Tandem ». Il est porté par la Conférence intercantonale de l’instruction publique et de la culture de Suisse romande et du Tessin (CIIP). Le plan d’action vise donc à renforcer l’enseignement d’une deuxième langue nationale mais aussi à favoriser les liens entre les régions linguistiques. Le ministre jurassien de la Formation, Raphaël Ciocchi, a ainsi montré l’exemple et s’est rendu ce jeudi matin à Laufon pour échanger avec son collègue de Bâle-Campagne, Markus Eigenmann. Les deux responsables étaient entourés des élèves de la maturité bilingue mise sur pied par les lycées de Laufon et de Porrentruy.



Le plan d’action « Tandem » comporte trois axes. Le premier porte sur les moyens d’enseignement, les ressources et les pratiques. Le deuxième concerne la formation du corps enseignant et le dernier vise à développer les échanges. Le Jura et Bâle-Campagne entendent ainsi étendre leur collaboration dans ce domaine. Des délégations des deux cantons se réuniront au printemps prochain pour définir une feuille de route concrète et parapher des accords spécifiques. /comm-fco