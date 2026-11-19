Treize ans après le précédent opus, Grand Theft Auto VI sort ce jeudi. Le jeu de Rockstar Games suscite un immense engouement, tandis qu’une vaste campagne marketing envahit Miami, ville qui inspire son décor. Le Jurassien Matthieu Willemin, installé sur place, est aux premières loges de cet événement.
C’est l’une des sorties les plus attendues de l’histoire de l’industrie du divertissement. Le jeu vidéo GTA VI est disponible depuis ce jeudi. C’est une longue attente qui arrive à son terme. Après 13 ans d’absence, joueurs et joueuses peuvent à nouveau plonger dans cette série sulfureuse et provocatrice, qui propose d’incarner un criminel, avec la promesse d’une immersion et une liberté offerte aux joueurs toujours plus impressionnantes, dans un Miami fictif baptisé Vice City. La franchise, célèbre pour le regard satirique qu’elle porte sur les Etats-Unis, est née en 1997. Elle totalise aujourd’hui plus de 470 millions de jeux vendus. GTA V, le précédent opus, représente à lui seul la moitié de ces ventes. Un succès aussi immense que les attentes pour une série définitivement hors du commun. Yannick Rochat, chercheur et cofondateur du GameLab à l'université de Lausanne pointe plusieurs raisons au succès de la série. « Les jeux précédents ont été des phénomènes. Ils reconstruisent des villes entières, permettent de se balader en voiture, d’entrer dans les bâtiments, suivre des scenarios. C’est un peu notre monde, réalisé de manière caricaturale, qui permet soit de tout casser, ou au contraire d’y faire du jeu de rôle. »
Matthieu Willemin : « Mon immeuble a été modélisé dans le jeu »
Miami, gigantesque terrain de promotion
Avec un budget estimé entre 1 et 2 milliards de dollars, GTA VI est l’objet de divertissement le plus cher jamais produit. À titre de comparaison, le fim le plus cher de l’histoire, Star Wars VII, avait un budget de 500'000 dollars. Témoin de ce rouleau compresseur numérique, la ville de Miami est devenue depuis quelques semaines le terrain promotionnel du jeu. Les autorités ont signé un deal de plusieurs millions de dollars avec Rockstar Games, l’éditeur du jeu. De nombreux lieux emblématiques ont été intégrés à cette campagne promotionnelle gigantesque. Matthieu Willemin, Jurassien installé à Miami depuis 7 ans, est aux premières loges. « Le toit du stade des Miami Heat porte l’inscription « Welcome to Vice City », la façade a aussi été décorée. À South Beach, les transats et les parasols aussi. Il y a également plusieurs véhicules emblématiques du jeu qui ont été reproduits et qui circulent en ville », explique Matthieu Willemin.
Découvrir sa ville dans un jeu vidéo
À Miami, cette transformation soudaine semble plutôt bien accueillie par la population. « Les habitants sont en général assez fiers de leur ville, explique Matthieu Willemin. Et comme c’est un élément central du jeu, ils sont curieux de découvrir jusqu’où va le réalisme. » Le Jurassien avoue ne pas être un grand amateur de jeux vidéo, mais sa curiosité a également été piquée au vif. « J’ai découvert que notre immeuble a été modélisé dans le jeu. Je vais clairement trouver quelqu’un qui l’a pour essayer quelques heures » avoue-t-il en riant.
GTA VI est en passe de devenir l'un des jeux le mieux noté de tous les temps, puisqu'il cumule la note de 99 sur les sites spécialisés opencritic et metacritic. /tna