Miami, gigantesque terrain de promotion

Avec un budget estimé entre 1 et 2 milliards de dollars, GTA VI est l’objet de divertissement le plus cher jamais produit. À titre de comparaison, le fim le plus cher de l’histoire, Star Wars VII, avait un budget de 500'000 dollars. Témoin de ce rouleau compresseur numérique, la ville de Miami est devenue depuis quelques semaines le terrain promotionnel du jeu. Les autorités ont signé un deal de plusieurs millions de dollars avec Rockstar Games, l’éditeur du jeu. De nombreux lieux emblématiques ont été intégrés à cette campagne promotionnelle gigantesque. Matthieu Willemin, Jurassien installé à Miami depuis 7 ans, est aux premières loges. « Le toit du stade des Miami Heat porte l’inscription « Welcome to Vice City », la façade a aussi été décorée. À South Beach, les transats et les parasols aussi. Il y a également plusieurs véhicules emblématiques du jeu qui ont été reproduits et qui circulent en ville », explique Matthieu Willemin.





Découvrir sa ville dans un jeu vidéo

À Miami, cette transformation soudaine semble plutôt bien accueillie par la population. « Les habitants sont en général assez fiers de leur ville, explique Matthieu Willemin. Et comme c’est un élément central du jeu, ils sont curieux de découvrir jusqu’où va le réalisme. » Le Jurassien avoue ne pas être un grand amateur de jeux vidéo, mais sa curiosité a également été piquée au vif. « J’ai découvert que notre immeuble a été modélisé dans le jeu. Je vais clairement trouver quelqu’un qui l’a pour essayer quelques heures » avoue-t-il en riant.

GTA VI est en passe de devenir l'un des jeux le mieux noté de tous les temps, puisqu'il cumule la note de 99 sur les sites spécialisés opencritic et metacritic. /tna