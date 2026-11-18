Le nouvel interprète de l’espion le plus célèbre du monde a été dévoilé lundi. L’acteur britannique Robert Pattinson a été choisi pour incarner le prochain James Bond. En cette occasion on s’intéresse à ce choix avec un chroniqueur cinéma du Jura bernois.
Depuis lundi, on connait enfin le visage du nouveau 007, celui qui enfilera le smoking le plus connu au monde. Il s’agit de Robert Pattinson. L’acteur britannique a été officiellement désigné pour incarner le prochain James Bond au cinéma. Une annonce faite par les studios Amazon MGM. Le choix de l’acteur a suscité de l’enthousiasme auprès des fans et avait été pressenti par Thomas Gerber, chroniqueur cinéma et enseignant au gymnase de Bienne et du Jura bernois. Dans le podcast « les contrebandiers du cinéma », il avait prédit l’ancien vampire de « Twilight » pour incarner l’espion mythique. Selon lui, l’acteur britannique dispose d’une grande palette de jeu et peut en faire bon usage pour un rôle aussi légendaire : «Cela fait longtemps que je considère Pattinson comme l’un des meilleurs acteurs de sa génération. Il a les traits, la classe et le talent pour jouer James Bond», partage Thomas Gerber.
L'analyse du spécialiste cinéma Thomas Gerber
Robert Pattinson succèdera à l’acteur Daniel Craig qui a incarné 007 pendant 15 ans. Il deviendra ainsi le septième acteur à incarner James Bond. Le tournage devrait débuter en 2027 sous la direction du cinéaste canadien Denis Villeneuve./rik