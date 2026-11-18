Depuis lundi, on connait enfin le visage du nouveau 007, celui qui enfilera le smoking le plus connu au monde. Il s’agit de Robert Pattinson. L’acteur britannique a été officiellement désigné pour incarner le prochain James Bond au cinéma. Une annonce faite par les studios Amazon MGM. Le choix de l’acteur a suscité de l’enthousiasme auprès des fans et avait été pressenti par Thomas Gerber, chroniqueur cinéma et enseignant au gymnase de Bienne et du Jura bernois. Dans le podcast « les contrebandiers du cinéma », il avait prédit l’ancien vampire de « Twilight » pour incarner l’espion mythique. Selon lui, l’acteur britannique dispose d’une grande palette de jeu et peut en faire bon usage pour un rôle aussi légendaire : «Cela fait longtemps que je considère Pattinson comme l’un des meilleurs acteurs de sa génération. Il a les traits, la classe et le talent pour jouer James Bond», partage Thomas Gerber.