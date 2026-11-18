Le projet de carrière d’argile à Opalinus à La Malcôte a mobilisé la population. Mardi soir, environ 150 personnes ont assisté à cette séance d’informations à Charmoille. L’entreprise Lachat SA envisage d’extraire ce matériau qui permet de produire un ciment novateur à faible empreinte carbone. Pour l’heure, seul un rapport d’opportunité pousse la société spécialisée dans l’exploitation de carrières à informer la population et à répondre à la trentaine de questions posées lors de cette soirée, qui a déjà permis de constater que certains avis étaient bien tranchés.





La jeune association Avenir-Ajoie a mobilisé ses membres. Ces personnes s’inquiètent de l’augmentation du trafic poids lourds, de l’impact sur la faune, de la remise en état du site, des coûts indirects ou encore de la dévaluation des biens immobiliers. A ces questions, le directeur de l’entreprise Lachat SA, Matthieu Comte, n’a pas pu se montrer très précis, puisque les études d’impact n’ont pas encore été établies. La procédure n’en est pas encore là. Le directeur a précisé que l’extraction d’argile n’était pas comparable à une carrière de calcaire. L’argile, qui est un matériau tendre, se prélève avec une pelleteuse sur un petit périmètre pour éviter son érosion par l’eau.