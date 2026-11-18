Le projet de carrière d’argile à Opalinus à La Malcôte a mobilisé la population. Mardi soir, environ 150 personnes ont assisté à cette séance d’informations à Charmoille. L’entreprise Lachat SA envisage d’extraire ce matériau qui permet de produire un ciment novateur à faible empreinte carbone. Pour l’heure, seul un rapport d’opportunité pousse la société spécialisée dans l’exploitation de carrières à informer la population et à répondre à la trentaine de questions posées lors de cette soirée, qui a déjà permis de constater que certains avis étaient bien tranchés.
La jeune association Avenir-Ajoie a mobilisé ses membres. Ces personnes s’inquiètent de l’augmentation du trafic poids lourds, de l’impact sur la faune, de la remise en état du site, des coûts indirects ou encore de la dévaluation des biens immobiliers. A ces questions, le directeur de l’entreprise Lachat SA, Matthieu Comte, n’a pas pu se montrer très précis, puisque les études d’impact n’ont pas encore été établies. La procédure n’en est pas encore là. Le directeur a précisé que l’extraction d’argile n’était pas comparable à une carrière de calcaire. L’argile, qui est un matériau tendre, se prélève avec une pelleteuse sur un petit périmètre pour éviter son érosion par l’eau.
Le dossier de Nancy Chapuis
Aussi des partisans
Dans la foule, plusieurs personnes semblaient favorables à ce projet. Tant pour l’aspect novateur de cette matière qui permet la fabrication d’un ciment plus durable, que par l’annonce de retombées financières intéressantes. Si cette carrière devait voir le jour, Lachat SA devrait investir entre 5 et 7 millions de francs et engager entre 7 et 10 personnes pour des retombées financières estimées entre 100'000 et 500'000 francs par année pour le canton et la commune de La Baroche, selon les estimations. Quant à l’aspect écologique du ciment, l’utilisation de 100'000 m3 de cette argile de La Malcôte permettrait, selon le rapport d’opportunité, une économie par an de 190'000 tonnes de CO2, soit l’émission des villes de Porrentruy, Delémont et Moutier.
Le Conseil communal pose des conditions
Les autorités communales étaient aussi de la partie. Le Conseil communal a donné un soutien de principe à ce projet, qu’il considère comme innovant, mais rappelle que plusieurs questions restent ouvertes. Le maire précise que l’entreprise devra remplir des conditions, car ce projet ne doit pas se réaliser à n’importe quel prix, selon Romain Schaer. /ncp