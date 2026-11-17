Un coup de projecteur sur la vieille ville

L’Union du commerce d’Ajoie et du Clos du Doubs s’est montrée très enthousiaste par l’impulsion donnée par la Municipalité. Cette période de l’Avent est importante pour les commerces, rappelle le président de l’UCA. Thomas Schaffter estime que ces animations vont attirer du monde à Porrentruy et de ce fait dans les magasins de la ville, c’est pour cette raison que l’UCA s’est investie dans le programme « Porrentruy scintille », qui sera d’ailleurs envoyé en tout ménage à travers tout le Jura. 45'000 exemplaires d’une édition spéciale du Journal de Porrentruy vont parvenir la semaine prochaine dans les boîtes aux lettres. /ncp