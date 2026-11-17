Le Conseil municipal et ses partenaires ont présenté lundi matin son programme d’animations intitulé « Porrentruy scintille » qui prévoit plus de 140 rendez-vous entre le 27 novembre et le 31 décembre.
Porrentruy promet de vous en mettre plein les yeux. Le chef-lieu ajoulot veut se faire une place de choix dans la féérie de Noël. Le Conseil municipal et ses partenaires ont présenté lundi à la presse son programme « Porrentruy scintille ». Plus de 140 animations sont prévues entre le 27 novembre et le 31 décembre. Visites de ville gratuites, marchés de Noël, illuminations des bâtiments emblématiques, démonstrations d’activités sportives, manèges au Pré de l’étang ou encore concerts devant l’Hôtel de ville seront proposés durant cette période. Le budget s’élève à 130'000 francs. La chancelière municipale Fanny Franc indique que le concept est né après le constat du nombre de petits marchés de Noël organisés par différents commerces.
Fanny Franc : « On a été étonné en bien d’avoir autant de succès auprès des partenaires. »
Un coup de projecteur sur la vieille ville
L’Union du commerce d’Ajoie et du Clos du Doubs s’est montrée très enthousiaste par l’impulsion donnée par la Municipalité. Cette période de l’Avent est importante pour les commerces, rappelle le président de l’UCA. Thomas Schaffter estime que ces animations vont attirer du monde à Porrentruy et de ce fait dans les magasins de la ville, c’est pour cette raison que l’UCA s’est investie dans le programme « Porrentruy scintille », qui sera d’ailleurs envoyé en tout ménage à travers tout le Jura. 45'000 exemplaires d’une édition spéciale du Journal de Porrentruy vont parvenir la semaine prochaine dans les boîtes aux lettres. /ncp