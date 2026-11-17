Cap sur Moutier cette semaine dans notre chronique politique de « La Matinale ». On accueillait un élu socialiste. Patrizio Robbiani s’installait ce mardi « Dans le fauteuil des députés ». Il fait partie du Parlement jurassien depuis le début de cette législature. Avant cela, il avait notamment eu l’occasion de siéger durant un peu moins d’une année au Grand conseil bernois. Ces deux législatifs fonctionnent plus ou moins de la même manière, selon le Prévôtois. Pour lui, cela a toujours été un « plaisir » de s’engager politiquement, surtout dans le Jura, pour lui qui a lutté durant de nombreuses années pour que Moutier rejoigne le canton
Dans les dossiers qui tiennent à cœur à Patrizio Robbiani, il y a une initiative qu’il a récemment déposé qui a pour objectif d’ajouter les séniors dans la constitution. « Il faut qu’il y ait une reconnaissance pour les séniors. Quand ils arrivent à la retraite, on ne les met pas dans une voie de garage. Ils continuent à être actifs, que ce soit dans leur famille ou dans les associations. Il faut ce type de reconnaissances pour permettre aux séniors d’exister », explique Patrizio Robbiani. Il souhaite que des politiques du 3e âge et du 4e âge se mettent en place au canton et dans les communes.
Dans les dossiers d’actualité, le Syndicat des enseignants jurassiens a tenu son congrès il y a une dizaine de jours et de nombreuses préoccupations ont été exprimées, notamment sur la charge toujours plus grande qui repose sur les enseignants. Il est important d’agir, selon l’élu de Moutier. « Le métier a changé. Il faut qu’il y ait un lieu de travail agréable pour que les enseignants puissent travailler correctement », souligne Patrizio Robbiani. /lge