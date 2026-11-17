Dans les dossiers qui tiennent à cœur à Patrizio Robbiani, il y a une initiative qu’il a récemment déposé qui a pour objectif d’ajouter les séniors dans la constitution. « Il faut qu’il y ait une reconnaissance pour les séniors. Quand ils arrivent à la retraite, on ne les met pas dans une voie de garage. Ils continuent à être actifs, que ce soit dans leur famille ou dans les associations. Il faut ce type de reconnaissances pour permettre aux séniors d’exister », explique Patrizio Robbiani. Il souhaite que des politiques du 3e âge et du 4e âge se mettent en place au canton et dans les communes.

Dans les dossiers d’actualité, le Syndicat des enseignants jurassiens a tenu son congrès il y a une dizaine de jours et de nombreuses préoccupations ont été exprimées, notamment sur la charge toujours plus grande qui repose sur les enseignants. Il est important d’agir, selon l’élu de Moutier. « Le métier a changé. Il faut qu’il y ait un lieu de travail agréable pour que les enseignants puissent travailler correctement », souligne Patrizio Robbiani. /lge