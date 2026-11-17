La grand-messe des sous-traitants horlogers tire la prise. Le comité d’organisation du Technical Watchmaker Show (TWS) annonce renoncer à l’édition 2027, initialement prévue les 15 et 16 septembre prochains aux Anciens Abattoirs de La Chaux-de-Fonds.

L’édition 2026 avait déjà été annulée en raison d’un nombre trop faible d’entreprises intéressées. Le comité a tenté de relancer le salon pour 2027 avec une nouvelle formule, plus courte et avec des structures de stands plus légères. Un appel aux exposants avait alors été lancé début novembre.





Moins de 40 entreprises inscrites

Le comité du TWS espérait une cinquantaine d’entreprises intéressées. Elles ont finalement été moins de 40 à retourner leur bulletin d’inscription, indique le communiqué paru ce mardi. « La branche horlogère et microtechnique ne manifeste pas aujourd’hui un intérêt suffisant pour maintenir ce rendez-vous professionnel », indique le comité d’organisation. Le TWS en prend donc acte et met fin à cette aventure qui a commencé en 2018. /comm-bla