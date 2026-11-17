« Retour aux sources » : c’est l’intitulé d’une motion déposée récemment au Parlement jurassien par le député Gauthier Corbat (Le Centre). Il y dresse le constat de la multiplication des épisodes de sécheresse, et s’interroge sur les ressources en eau nécessaires à l’agriculture. Parallèlement au Plan sectoriel des eaux, instrument déjà à disposition de l’Etat jurassien, il demande au Gouvernement de se pencher sur les anciennes sources ainsi que sur les eaux excédentaires.





Pas besoin d’eau potable

Ces dernières décennies, l’exploitation de certaines sources a été abandonnée dans le Jura, notamment lorsqu’une commune qui se raccordait à un réseau régional n’en avait plus besoin. L’eau en question n’est pas forcément potable, et Gauthier Corbat le reconnaît : les sources, captages et forages concernés ne peuvent pas toujours être réactivés. Mais il plaide pour que cette piste soit étudiée quand les conditions le permettent. Selon lui cette eau, même non potable, pourrait par exemple servir à abreuver le bétail, à irriguer certaines cultures de manière ciblée ou encore à lutter contre des incendies. La motion demande donc au Gouvernement de dresser un inventaire de ces points d’eau, d’évaluer leur potentiel et l’usage qui pourrait en être fait.





Analyse aussi sur les eaux excédentaires

Le député souhaite également que soient évaluées les possibilités de récupérer et de stocker les eaux excédentaires des périodes favorables – l’hiver notamment – dans le but de pouvoir les utiliser lors d’épisodes de sécheresse. Il s’agirait par exemple d’envisager l’aménagement de bassins de rétention, de retenues collinaires, de petits plans d’eau ou d’autres solutions adaptées au contexte jurassien. /lad

