Il faudra désormais annoncer la capacité maximale d’accueil pour les restaurants et les salles de spectacles. Suite au drame de Crans-Montana, le Gouvernement jurassien a validé la modification de deux ordonnances en matière d’auberges, de spectacles et de divertissement, selon un communiqué publié ce mardi. Concrètement, les restaurateurs doivent annoncer à l’Établissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (ECA Jura) la capacité maximale d’accueil, nombre qui sera dorénavant indiqué dans la patente délivrée par le service de l’économie et de l’emploi. Pour les salles de divertissement, même procédé avec en plus la commune qui doit donner au final son feu vert. Le chef du service de l’économie et de l’emploi relève qu’une centaine de salles de spectacles ont déjà été analysées depuis le début de l’année, sur les quelques 300. Julien Hostettler ajoute qu’un important travail de rattrapage devra être fait pour mettre à jour toutes les autorisations pour l’ensemble des infrastructures. /comm-ech-développement suit