Les nouveaux citoyens suisses établis dans le Jura ont fait leur promesse solennelle mardi soir à Porrentruy en présence du Gouvernement jurassien. La naturalisation ordinaire est une procédure exigeante et assez longue. Christophe Nguyen a grandi en France, à Lebetain, tout près de la frontière, mais vit en Suisse depuis plus de 20 ans. Avec sa famille, il est établi en Ajoie et est à la tête d’un magasin à Porrentruy. Il a entrepris les démarches qui ont duré un an et demi. Le désormais Franco-Suisse vient de recevoir le passeport rouge à croix blanche, tout comme sa compagne et ses deux enfants. « Pour moi, c’était la suite logique de tout ce qui s’est passé en Suisse pour moi avec une conviction : je me sens vraiment suisse », explique Christophe Nguyen qui ne voit plus son avenir ailleurs que dans notre pays.
Christophe Nguyen : « Le coût n’a pas d’importance, ce qui compte, c’est ce passeport… et être adopté. »
La Suisse a la réputation d’être exigeante en matière de naturalisation. La procédure ordinaire, qui commence par une preuve d’un séjour de dix ans au minimum, demande de nombreux documents et attestations, comme un certificat de bonnes mœurs ou une attestation de l’Office des poursuites. « Ce n’est pas compliqué, mais les critères sont vraiment pointus. Avec le recul, je trouve que c’est normal, ça permet d’accepter les bonnes personnes. » Les candidats à la nationalité suisse doivent notamment suivre des cours pour acquérir des connaissances diverses sur la Confédération helvétique. « Il y a vraiment beaucoup de choses à connaître. Ça peut être la politique, le climat, les rivières… » Avec le sourire, Christophe Nguyen admet qu’en discutant avec des amis, il a pu leur apprendre « pas mal de choses. »
Quant au coût que représente la naturalisation, Christophe Nguyen estime qu’il a dû débourser un peu plus de 3'500 francs pour l’ensemble de la famille de quatre personnes. /rce