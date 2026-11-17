La Suisse a la réputation d’être exigeante en matière de naturalisation. La procédure ordinaire, qui commence par une preuve d’un séjour de dix ans au minimum, demande de nombreux documents et attestations, comme un certificat de bonnes mœurs ou une attestation de l’Office des poursuites. « Ce n’est pas compliqué, mais les critères sont vraiment pointus. Avec le recul, je trouve que c’est normal, ça permet d’accepter les bonnes personnes. » Les candidats à la nationalité suisse doivent notamment suivre des cours pour acquérir des connaissances diverses sur la Confédération helvétique. « Il y a vraiment beaucoup de choses à connaître. Ça peut être la politique, le climat, les rivières… » Avec le sourire, Christophe Nguyen admet qu’en discutant avec des amis, il a pu leur apprendre « pas mal de choses. »

Quant au coût que représente la naturalisation, Christophe Nguyen estime qu’il a dû débourser un peu plus de 3'500 francs pour l’ensemble de la famille de quatre personnes. /rce