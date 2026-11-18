Les Lycées de Porrentruy se mettent en mode technologie ce jeudi. Les élèves du Lycée cantonal de Porrentruy et ceux du Lycée Saint-Charles participeront au TecDay, organisé par la SATW, l’Académie suisse des sciences techniques. Ils auront ainsi l’occasion de se glisser dans la peau d’ingénieurs, de chercheurs ou de spécialistes du numérique. 26 modules seront présentés au Lycée cantonal, alors que chaque étudiant aura l’occasion d’en découvrir six. Cybersécurité, dispositifs médicaux, création d’applications mobiles ou encore urbanisme sont au programme. Pour présenter ce TecDay, « La Matinale » accueillait la membre de direction Marie Duc.
L’objectif de ce type de journée est de faire découvrir aux élèves des métiers qu’ils ne connaissent pas forcément. « Pour ceux qui ne se destinent pas à des carrières scientifiques, c’est important d’être curieux tout de même. De plus, les sciences sont considérées comme des disciplines difficiles. Si quelqu’un se découvrait une passion pour un de ces métiers, ça pourrait lui inspirer de la persévérance », explique Marie Duc. Les ateliers seront d’ailleurs présentés de façon ludique. « Les élèves seront mis à contribution. Ils vont manipuler, fabriquer, explorer et toucher la matière. Cela va peut-être déclencher des passions », espère l’enseignante. /lge