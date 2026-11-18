L’objectif de ce type de journée est de faire découvrir aux élèves des métiers qu’ils ne connaissent pas forcément. « Pour ceux qui ne se destinent pas à des carrières scientifiques, c’est important d’être curieux tout de même. De plus, les sciences sont considérées comme des disciplines difficiles. Si quelqu’un se découvrait une passion pour un de ces métiers, ça pourrait lui inspirer de la persévérance », explique Marie Duc. Les ateliers seront d’ailleurs présentés de façon ludique. « Les élèves seront mis à contribution. Ils vont manipuler, fabriquer, explorer et toucher la matière. Cela va peut-être déclencher des passions », espère l’enseignante. /lge