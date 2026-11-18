Les citoyens de Lajoux enthousiastes à l’idée de construire un nouveau bâtiment multifonctions. Ils ont accepté à l’unanimité mardi soir un crédit de 1,7 million de francs lors d’une assemblée communale extraordinaire qui a attiré 82 personnes. Le projet prévoit de démolir l’actuel bâtiment de la voirie pour y construire ensuite un complexe réunissant l’administration communale, la voirie, les pompiers, mais aussi le premier centre de jours pour aînés des Franches-Montagnes et douze appartements protégés. Ce bâtiment sera relié à la Résidence La Courtine, située juste à côté. /clo