Les Eglises évangéliques Berne-Jura-Soleure ont décidé de renforcer leurs mesures de prévention des abus de pouvoir. Annonce faite ce mardi. Le Synode a validé un plan de protection, assorti de moyens humains et financiers. Ce dispositif applique les standards de l'Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS) pour préserver l'intégrité personnelle, ont indiqué les Églises réformées Berne-Jura-Soleure. Le plan comprend des formations, un travail de sensibilisation, un code de conduite ainsi que des procédures définies en cas de crise ou de signalement.

Un service de signalement interne bilingue en français et allemand, une cellule de crise dédiée au traitement des incidents graves vont être créés. De plus, un service de conseil externe, indépendant et bilingue sera mis en place. « Ce dernier propose aux personnes concernées et aux témoins des consultations anonymes sans qu'une procédure interne soit automatiquement engagée », écrivent les Eglises. Le service de conseil indépendant est financé par un crédit d'engagement annuel de 120'000 francs. Le coût total récurrent de la mise en oeuvre de ce plan est estimé à 290'000 francs par an. /ats-tna