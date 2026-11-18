Montfaucon concrétise une première réalisation de son projet d’indépendance énergétique. Près d’un an et demi après l’acceptation par les habitants d’un crédit de 40'000 francs pour créer les Services industriels de Montfaucon (SIM SA), 349 panneaux photovoltaïques ont été posés sur le toit de l’école de la commune franc-montagnarde. L’installation est en service depuis septembre et sera inaugurée ce samedi. Les panneaux solaires couvrent une surface de 712 m2 pour atteindre une production annuelle estimée à 170 mégawattheures, soit l’équivalent de la consommation de 38 ménages.





D’autres étapes à venir

L’installation a coûté environ 136'000 francs hors subventions, selon les informations récoltées auprès de la société partenaire vaudoise Innergia. Le financement a été assuré par les Services industriels de Montfaucon. Le président de SIM SA, qui est le maire de la commune, a indiqué à RFJ que « cette étape a été menée par des entreprises locales et que la pose de panneaux sur le bureau et le hangar communal est aussi prévue ».

Le projet montfalconnais ambitionne également de remplacer des chauffages à énergies fossiles par des variantes renouvelables. « Des interventions seront réalisées à l’église et chez des privés », ajoute Xavier Schaffter qui précise qu’une batterie de stockage d’électricité « sera installée au printemps prochain derrière le hangar communal ». Une communauté électrique locale verra aussi le jour prochainement. Elle regroupera producteurs et consommateurs d’électricité à l’échelle de la commune ou d’un quartier pour partager l’énergie produite sur le territoire. /nmy