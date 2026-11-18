L’Orchestre de la Ville de Delémont présente un nouveau concert dès ce vendredi à Delémont, puis Le Noirmont et Moutier. L’ensemble composé de 25 musiciennes et musiciens invite la soprano de renommée Bénédicte Tauran qui chantera entre autres des airs d’opéra de Haendel.

La particularité de cet ensemble est de favoriser la jeunesse. Lilou Bergeron, jeune violoniste de 14 ans se réjoui d’intégrer l’orchestre. Elle a été invitée à rejoindre l’ensemble par sa professeure de violon.