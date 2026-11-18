Les églises catholique et réformée sont des lieux de culte, mais aussi d’écoute et d’accompagnement pour toute la population jurassienne. Elles ont lancé mercredi une campagne de communication pour mieux faire connaître les prestations d’intérêt général qu’elles proposent. Il s’agit, par exemple, de formations pour les adultes ou encore d’engagements dans les prisons, les EMS ou encore les institutions qui accueillent des personnes en situation de handicap.

Le Gouvernement souhaite à l’avenir baser le mode du subventionnement des églises sur ces prestations. Une révision de la loi concernant les rapports entre les Églises et l’État (LREE) sera soumise au Parlement l’an prochain. Un grand travail de recensement de ces contributions a ainsi été réalisé l’an dernier, selon l’administrateur de la Collectivité ecclésiastique cantonale, Pierre Frund. Dans le détail, quelque 10'376 jours de service ont été rendus en 2025 à la population jurassienne au titre des missions d’utilité publique.