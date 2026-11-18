Les allocations familiales vont s’afficher à la hausse l’an prochain dans le Jura. Le Gouvernement indique ce mercredi avoir décidé d’augmenter les montants mensuels pour les adapter au renchérissement. À partir du 1er janvier 2027, l’allocation pour enfant passera de 275 à 295 francs et celle de formation de 325 à 350 francs. L’allocation unique de naissance et d’adoption évoluera de 1'500 à 1'605 francs. Cette hausse sera financée par les cotisations salariales à la charge des employeurs. Pour rappel, le CS-POP avait mis la semaine passée la pression sur l’exécutif cantonal pour que les montants soient adaptés, estimant que le Gouvernement ne respectait pas la loi depuis le 1er janvier 2025.

Dans la lignée de son programme de législature qui vise à rendre le canton plus attractif, le Gouvernement indique, par ailleurs, qu’il va engager une réflexion autour des mesures de soutien aux familles, en concertation avec les partenaires sociaux et économiques. /comm-alr