Deux voleurs arrêtés à Boncourt avant qu’ils ne franchissent la frontière. Les faits se sont déroulés mardi 17 novembre dans l’après-midi. Alors qu’il faisait des achats dans un commerce de Boncourt, un collaborateur de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a été informé par une caissière d’un vol à l’étalage. Les deux auteurs avaient pris la fuite à bord d’un véhicule immatriculé en France.

Dans un communiqué transmis mercredi, l’Office fédéral des douanes indique que l’agent, qui n’était pas en service, a averti ses collègues. Un dispositif a rapidement été mis en place et les deux hommes, âgés de 44 et 27 ans et nationalité géorgienne, ont été interpellés dans le village. Ils ont ensuite été conduits, avec leur véhicule, à la plateforme douanière autoroutière de Boncourt pour des vérifications approfondies.

Les agents ont découvert dans la voiture plusieurs objets de provenance douteuse, notamment des parfums, des lunettes de marque, des bijoux, un télescope, des jumelles, des guitares et une console de jeux. Des articles volés dans le commerce, dont du chocolat et des rasoirs, ont également été retrouvés. Les agents ont par ailleurs découvert un permis de conduire géorgien contrefait dans les effets personnels du plus jeune des deux hommes. /comm-tna