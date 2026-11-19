Les restaurateurs de la gare de Delémont pourront conserver leur terrasse cet hiver. La Municipalité leur a transmis mercredi un courrier pour les informer que la pratique tolérée ces dernières années ne serait finalement pas remise en question. Les commerçants concernés avaient écrit à la ville en début de semaine pour s’insurger contre la demande de la police administrative de ranger toutes les tables et les terrasses conformément à la règlementation actuelle.

La Municipalité évoque une phase transitoire avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement le 1er janvier 2027. Une séance d’information sera d’ailleurs organisée en début d’année prochaine pour détailler les nouvelles règles aux restaurateurs. Le texte prévoit notamment la possibilité de demander des dérogations pour conserver une terrasse en dehors de la période d’exploitation allant du 1er mars au 15 novembre. /alr