Les femmes ne seront plus cantonnées aux seconds rôles dans GTA VI. Le nouveau jeu vidéo de Rockstar est sorti aujourd’hui. La série Grand Theft Auto, née en 1997, permettra pour la première fois d’incarner un personnage principal féminin. L’histoire de GTA VI suivra Lucia et Jason, un duo de criminels à la manière de Bonnie et Clyde.

Difficile de dire si le premier épisode de la saga depuis le mouvement #MeToo reflétera une évolution de la série, plutôt habituée à traiter les femmes comme des personnages secondaires, souvent hypersexualisés. Yannick Rochat, chercheur et cofondateur du GameLab à l’Université de Lausanne, y voit malgré tout un signe positif : « La plupart des entreprises de jeux vidéo ont évolué sur les questions de représentation et d’équilibre entre hommes et femmes. Il y a aussi un public féminin très important dans le monde du jeu vidéo. Rockstar se devait de faire le pas. »