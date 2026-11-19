Le Jura peut se targuer de compter un producteur de whisky. La distillerie de l’Allaine à Buix est installée en Ajoie depuis 11 ans. Elle produit annuellement 1'500 bouteilles. Son histoire est peu banale. En 2008, Marc Baumann et son épouse Sarah Müller, deux Zurichois de passage dans le Jura, tombent sous le charme d’une maison et du cours d’eau en contrebas. Ils achètent le bâtiment, mettent une année pour le rénover et, cinq ans plus tard, se lancent dans un nouveau projet : « C’est une grande maison, on n’était pas sûr d’y rester pour toujours et une vieille idée est venue : faire du whisky ici », lance Marc Baumann. Le couple va ainsi progressivement se rapprocher de la région et le distillateur se dit aujourd’hui à moitié Jurassien et à moitié Zurichois.
Marc Baumann : « Les casinos et le whisky ont un point commun : il faut faire attention à ne pas en prendre trop ! »
Ancien directeur du théâtre de Winterthour et de plusieurs casinos, dont celui de Zurich, Marc Baumann est aujourd’hui à la retraite. L’Alémanique de 69 ans a fait un séjour en Écosse et son épouse en Allemagne pour apprendre à fabriquer du whisky. Ils font appel à la Brasserie des Franches-Montagnes pour la préparation de cette boisson alcoolisée. « La BFM fabrique le "wash". C’est comme une bière sans houblon et c’est la base pour faire la distillation. Le whisky, c’est d’abord de l’orge qui fermente avec la levure pour produire de l’alcool. » À chaque distillation qui dure une semaine à Buix, il faut 2'000 litres de « wash » permettant d’obtenir environ 120 litres de whisky à 85%. Celui-ci va ensuite vieillir dans des fûts de chêne.
Dix ans avant les premiers revenus
La production de whisky est peu répandue en Suisse, seule une quarantaine de distilleries en produit pour tout le pays. Il dire que l’investissement est conséquent. « On a dû mettre 100'000 francs pour les machines. Ensuite, on a investi chaque année 35'000 francs pour la production pendant dix ans sans revenu parce qu’il faut attendre dix ans pour le vendre. » Il est légalement possible de vendre le whisky après trois ans, mais Marc Baumann estime qu’il faut dix ans pour avoir un produit de qualité. Les premières bouteilles mises en fût en 2015 n’ont donc pas été vendues avant 2025. /rce