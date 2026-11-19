Ancien directeur du théâtre de Winterthour et de plusieurs casinos, dont celui de Zurich, Marc Baumann est aujourd’hui à la retraite. L’Alémanique de 69 ans a fait un séjour en Écosse et son épouse en Allemagne pour apprendre à fabriquer du whisky. Ils font appel à la Brasserie des Franches-Montagnes pour la préparation de cette boisson alcoolisée. « La BFM fabrique le "wash". C’est comme une bière sans houblon et c’est la base pour faire la distillation. Le whisky, c’est d’abord de l’orge qui fermente avec la levure pour produire de l’alcool. » À chaque distillation qui dure une semaine à Buix, il faut 2'000 litres de « wash » permettant d’obtenir environ 120 litres de whisky à 85%. Celui-ci va ensuite vieillir dans des fûts de chêne.





Dix ans avant les premiers revenus



La production de whisky est peu répandue en Suisse, seule une quarantaine de distilleries en produit pour tout le pays. Il dire que l’investissement est conséquent. « On a dû mettre 100'000 francs pour les machines. Ensuite, on a investi chaque année 35'000 francs pour la production pendant dix ans sans revenu parce qu’il faut attendre dix ans pour le vendre. » Il est légalement possible de vendre le whisky après trois ans, mais Marc Baumann estime qu’il faut dix ans pour avoir un produit de qualité. Les premières bouteilles mises en fût en 2015 n’ont donc pas été vendues avant 2025. /rce