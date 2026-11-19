Une conférence est organisée ce jeudi à la Tête du Puits de Mine à Delémont pour évoquer les paradoxes de l’amour en 2026. Elle sera animée par Véronique Kohn, psychologue et psychothérapeute.
« À la recherche de l’amour », c’est le titre d’une conférence à suivre ce jeudi à 20h à la Tête du Puits de Mine à Delémont. Véronique Kohn, psychologue et psychothérapeute s’intéresse aux paradoxes de l’amour en 2026, dans ce monde connecté où le désir se heurte à la peur de souffrir. Les questions autour de l’amour animent le monde et l’être humain depuis la nuit des temps et même si ce sentiment est connu de tout le monde, on peut dire que notre rapport à l’amour a évolué comme le confirme Véronique Kohn.
Véronique Kohn : « Le mythe romantique fait toujours foi, mais les gens ont peur de souffrir. »
« Les trentenaires ont peur de s’engager », explique Véronique Kohn qui ne sous-entend pas que les gens ont peur de tomber amoureux. « Le problème est de faire durer un couple et de dépasser tous les mécanismes qu’amènent les normes sociales », souligne-t-elle. La psychologue ajoute que les sites de rencontres ne favorisent pas du tout la notion d’engagement. Autant de thématiques qui seront abordées ce jeudi à Delémont. /jmp-lge