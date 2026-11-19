« À la recherche de l’amour », c’est le titre d’une conférence à suivre ce jeudi à 20h à la Tête du Puits de Mine à Delémont. Véronique Kohn, psychologue et psychothérapeute s’intéresse aux paradoxes de l’amour en 2026, dans ce monde connecté où le désir se heurte à la peur de souffrir. Les questions autour de l’amour animent le monde et l’être humain depuis la nuit des temps et même si ce sentiment est connu de tout le monde, on peut dire que notre rapport à l’amour a évolué comme le confirme Véronique Kohn.