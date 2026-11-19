Plusieurs partis et organisations appellent la population à se mobiliser vendredi à l’occasion des manifestations prévues pour la grève de la jeunesse. Aucun événement n’aura toutefois lieu dans le Jura.
Une partie de la jeunesse suisse va se mettre en grève vendredi. Un appel à la mobilisation a été lancé par plusieurs organisations et syndicats. La Jeunesse socialiste jurassienne (JSJ) et les Jeunes Vert-e-s Jura participeront à la manifestation prévue à Neuchâtel en fin de journée. Aucun événement n’est prévu sur le territoire cantonal. Les différentes parties appellent les politiciens à investir davantage dans la population que dans l’armement. Des apprenties dans le domaine de la santé ont également contacté RFJ de manière anonyme pour dire qu’elles allaient participer à la manifestation neuchâteloise. Elles demandent notamment une augmentation du nombre de semaines de vacances et une réduction du temps de travail.
« Notre génération a besoin de perspectives d’avenir. On constate beaucoup d’inquiétudes. Il y a pas mal de guerres et de conflits qui attaquent des civils de manière massive. Il y a aussi des problèmes au niveau de nos propres conditions de vie et de formation. Autour de moi, il y a de plus en plus d’amis qui n’ont pas assez pour finir le mois pour manger alors qu’ils ont un contrat de travail à 100% », explique Félicia Fasel.
Félicia Fasel : « On veut des conditions de vie dignes et qui ne se dégradent pas. »
Des revendications différentes
Cette grève fait écho aux mobilisations observées dans plusieurs pays européens. Félicia Fasel, membre du comité de la Jeunesse socialiste jurassienne, reconnaît toutefois que les préoccupations sont différentes en Suisse. « Ce n’est pas le même contexte. Par contre, le point commun entre toutes les manifestations est qu’il y a une volonté de s’affirmer politiquement et d’avoir des changements positifs pour notre avenir », souligne-t-elle. Félicia Fasel rappelle que le chômage des 15-24 ans est particulièrement élevé dans le Jura à 8,3%. Le nombre de jeunes à l’AI pour des raisons psychiques est également plus haut que celui des autres catégories de la population, selon la membre de la JSJ.
Les Jeunes UDC Suisse ont prévenu ce jeudi qu’ils préparaient des plaintes pénales contre les différents partis qui se mobilisent vendredi au cas où des émeutes se produiraient. /alr