Des revendications différentes

Cette grève fait écho aux mobilisations observées dans plusieurs pays européens. Félicia Fasel, membre du comité de la Jeunesse socialiste jurassienne, reconnaît toutefois que les préoccupations sont différentes en Suisse. « Ce n’est pas le même contexte. Par contre, le point commun entre toutes les manifestations est qu’il y a une volonté de s’affirmer politiquement et d’avoir des changements positifs pour notre avenir », souligne-t-elle. Félicia Fasel rappelle que le chômage des 15-24 ans est particulièrement élevé dans le Jura à 8,3%. Le nombre de jeunes à l’AI pour des raisons psychiques est également plus haut que celui des autres catégories de la population, selon la membre de la JSJ.

Les Jeunes UDC Suisse ont prévenu ce jeudi qu’ils préparaient des plaintes pénales contre les différents partis qui se mobilisent vendredi au cas où des émeutes se produiraient. /alr