Les votations fédérales du 29 novembre prochain divisent dans le Jura. Le peuple suisse est appelé aux urnes dans dix jours. Il doit se prononcer sur quatre objets : la loi fédérale sur le matériel de guerre, le financement additionnel de l’AVS, l’initiative sur les feux d’artifice et l’imposition des couples mariés. Les partis politiques jurassiens font le grand écart au moment de donner leurs mots d’ordre.

Une opposition droite-gauche jaillit des consignes des partis sur la modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre. L’UDC, le PLR, les Vert’libéraux et Le Centre appellent à soutenir le texte. Particularité, les Jeunes du Centre se rangent du côté du reste de l’échiquier politique en s’opposant à cet objet.

L’initiative sur les feux d’artifice est proche de la même division dans le Jura, avec cette fois-ci la gauche qui est favorable à l’initiative. Le PS, les Vert-e-s et le CS-POP sont rejoints par les Vert’libéraux. Là encore, les Jeunes du Centre ne partagent pas la position de leur parti en laissant la liberté de vote, contrairement au « non » prôné par Le Centre Jura.