Le Dritchino Open Air Festival s’offre un jour de plus pour fêter son 5e anniversaire. Il se tiendra du 27 au 29 mai à Courgenay. Les organisateurs en ont fait l’annonce ce jeudi soir sur les réseaux sociaux. La manifestation se tiendra ainsi pour la première fois sur trois jours. « On fait un test et on marque le coup pour la 5e édition », lance le président du festival qui le laissait entendre au terme de la dernière mouture. Le Dritchino s’étendra du jeudi au samedi avec un premier jour qui coïncidera avec la Fête-Dieu. « On aura la possibilité d’ouvrir le site plus tôt pour les familles », poursuit Serge Surgand.

Qui dit trois jours, dit davantage de concerts et l’occasion « d’utiliser et de profiter des infrastructures » plus longtemps. Au moins quatre artistes, dont une tête d’affiche, seront programmés le jeudi. Les premiers noms seront annoncés début décembre. /msc