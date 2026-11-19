Les vannes ont été symboliquement ouvertes ce jeudi : les eaux usées de Tramelan parcourent désormais près de 10km de conduites pour rejoindre la station d’épuration des eaux de Tavannes et environ, avant d’y être traitées. Le projet démarré il y a environ dix ans est ainsi concrétisé. La station de Tramelan a été ouverte en 1979 et a officié durant 30 ans. Elle sera en grande partie démontée au début de l’année prochaine. Toutefois les installations de commande et de prétraitement mécanique seront conservées.