La structure du Syndicat d’épuration des eaux de Tavannes et environs est en charge des eaux usées de Tramelan depuis jeudi. La station de Tramelan sera en grande partie démontée au début de l’année prochaine.
Les vannes ont été symboliquement ouvertes ce jeudi : les eaux usées de Tramelan parcourent désormais près de 10km de conduites pour rejoindre la station d’épuration des eaux de Tavannes et environ, avant d’y être traitées. Le projet démarré il y a environ dix ans est ainsi concrétisé. La station de Tramelan a été ouverte en 1979 et a officié durant 30 ans. Elle sera en grande partie démontée au début de l’année prochaine. Toutefois les installations de commande et de prétraitement mécanique seront conservées.
Hervé Gulloti, maire de Tramelan : « Pour Tramelan, c’est une page qui se tourne. »
Hervé Gulloti rappelle que la STEP de Tramelan fait partie intégrante de la vie du village. « C’est une partie de notre histoire qui coule vers Loveresse », lance le maire qui rappelle que plusieurs employés communaux ont été fortement engagés dans la bonne tenue de l’infrastructure. /sbe-jad