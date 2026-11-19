Du changement au Groupement des commerçants de la Vieille Ville de Delémont (GCVD). Commerçante bien connue dans la capitale, où elle tient la boutique Sac à Malices, Isabelle Metzger succède à Pierre-Nicolas Jakubczak, qui quitte la présidence après deux mandats de trois ans.

Déjà engagée au sein du comité, notamment dans l'organisation des événements, Isabelle Metzger souhaite poursuivre les actions entreprises pour soutenir les commerces, renforcer les liens entre commerçants et contribuer au dynamisme et à l'attractivité de la vieille ville de Delémont. Cette transition s'inscrit dans une volonté de continuité à la tête du groupement, selon le communiqué reçu jeudi. /comm-rce