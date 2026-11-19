Des centaines de dessins d’enfants vont apporter un peu de couleur aux fêtes de fin d’année des seniors dans le Jura. La Banque cantonale du Jura (BCJ) a récolté les créations d’une vingtaine de classes primaires du canton. Plus de 500 œuvres originales ont déjà été rassemblées. Elles seront offertes aux résidentes et résidents des homes des quatre districts, explique la banque dans une communication publiée jeudi.

Intitulée « Il suffit d’un geste pour réchauffer un cœur », cette initiative vise à « renforcer les liens entre les générations » et à apporter une attention particulière aux aînés, parfois confrontés à la solitude durant cette période. Les dessins représentent notamment des fenêtres de Noël décorées par les élèves.

La démarche est ouverte à tous les enfants jurassiens. Ils peuvent déposer leur dessin dans la boîte à lettres conçue spécialement pour l’occasion, dans l’une des quatre succursales de la BCJ jusqu’au 18 décembre. Les créations rejoindront ensuite celles des écoles pour être distribuées dans les établissements médico-sociaux.

Dans le même esprit de solidarité, la Banque cantonale du Jura s’associe au Sapin solidaire de RFJ, une opération régionale placée sous le signe de la générosité et de l’entraide. /comm-jad