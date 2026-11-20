C’est une décision historique : la Birmanie a bel et bien commis un génocide à l’encontre de sa minorité rohingya. C’est ce qu’a déclaré jeudi la Cour internationale de justice (CIJ). La plus haute instance des Nations unies a ordonné que les réfugiés puissent regagner leur foyer en toute sécurité et réclamé le versement d'indemnisations. Les détails d’Alexandre Rossé :

