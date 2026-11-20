Une brocante solidaire en faveur de la Croix-Rouge. Cette initiative va voir le jour à Porrentruy grâce à un projet scolaire de quatre étudiantes de l’école professionnelle commerciale de la cité bruntrutaine. Emma Neuenschwander, Léane Theurillat, Méline Charmillot et Jenna Chaignat accueilleront les curieux ce samedi à 10h à la Salle du Vultier à Porrentruy. L’idée a émergé après de longues réflexions. « On a beaucoup hésité. Au départ, on partait d’une simple brocante avec nos propres affaires, puis on s’est dit qu’on pouvait utiliser des choses qui appartenaient déjà aux gens. », indique Emma Neuenschwander, âgée de 17 ans. Les quatre jeunes femmes souhaitaient que leur projet s’inscrive dans une démarche associative. « On a décidé de reverser tous nos bénéfices à la Croix-Rouge. On trouvait sympa d’aider les associations du Jura », souligne Léane Theurillat. Sur place, les visiteurs trouveront divers objets, tels que des vêtements, bijoux, sacs à main et autres accessoires. /ncv



