Le budget 2027 de Haute-Sorne prend une teinte clairement rouge. L’exercice présente un déficit d’un peu plus de 1,3 million de francs, indique un communiqué publié ce vendredi. Le compte global – qui comporte les financements spéciaux - boucle sur un excédent de charges de 1,304 million, alors que le compte général table sur un déficit de 1,315 million. Le résultat s’explique, principalement, par une augmentation d’environ 1 million de francs des charges liées de la commune comme celles relatives à l’action sociale qui enregistrent une hausse prévue de 600'000 francs à elles seules. La quotité d’impôt est maintenue à 2.10. Quant aux taxes communales, elles restent globalement inchangées. Le Conseil général de Haute-Sorne statuera sur le budget 2027 le 7 décembre prochain. /comm-fco
Un important déficit pour le budget 2027 de Haute-Sorne
Le budget 2027 de la commune de Haute-Sorne qui sera soumis au Conseil général le 7 décembre ...
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