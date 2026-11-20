Pratiquer et échanger en allemand autour…du chocolat. C’est ce qu’a pu vivre une classe de 7e primaire de Courrendlin. Lors de leurs leçons d’allemand, les Jurassiens échangent régulièrement lettres et mails avec une classe de Rohrbach depuis le début de l’année scolaire. Les 16 élèves ont rencontré, pour la première fois, leurs correspondants bernois ce vendredi chez Camille Bloch à Courtelary. Cette rencontre s’inscrit dans la 4e édition de la semaine nationale de l’échange qui se déroule depuis lundi. Initiée par Movetia, cette manifestation propose des événements permettant à des élèves et des apprentis de tout le pays de se rencontrer. « Le but de cette semaine nationale de l’échange, c’est de créer des ouvertures culturelles et linguistiques », résume Manila Monti, responsable des échanges linguistiques pour le canton de Berne.

Les classes de 7e de Courrendlin et de Rohrbach se retrouveront encore deux fois : en février à Langenthal pour du patin à glace et en mai à Bienne pour de l’escalade. /développement suit