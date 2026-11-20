Près d’une centaine de personnes se sont rassemblées vendredi matin devant le gymnase de Bienne et du Jura bernois, dans le cadre de la mobilisation nationale de la jeunesse suisse. Les élèves ont ensuite rejoint le cortège organisé à Berne pour faire entendre leurs revendications.
Dès 7h30, les premiers participants à la manifestation se sont retrouvés au centre autonome du Quai du bas, à Bienne. Au cœur de leurs préoccupations : la participation de la Suisse au réarmement européen, mais aussi l’inaction climatique. Les jeunes s’inscrivent dans le mouvement de grève nationale qui appelle à un changement profond de la politique du pays sur ces questions. Pour Léon Landry, 17 ans, gymnasien et membre du comité d’organisation, cette mobilisation est aussi une manière de rappeler que les jeunes doivent davantage être associés aux décisions politiques. « C’est important qu’on s’exprime, parce que quitte à ne pas encore pouvoir voter, il faut au moins qu’on nous écoute », explique-t ’il.
Le rassemblement a également attiré des personnes extérieures au gymnase. Des membres de la Jeunesse socialiste biennoise ainsi que du syndicat FAU Biel Bienne ont notamment pris part à la mobilisation. Si les enseignants n'ont pas participé à la manifestation, certains sont venus témoigner leur soutien aux élèves.
Mila, 18 ans : « Je pense beaucoup à ces personnes qui sont tuées par les armes que la Suisse exporte. »
Dans une ambiance calme, les élèves ont progressivement rejoint le gymnase pour y faire entendre leurs revendications. Une grande banderole portant l'inscription « Pas d'été à 50 degrés » a notamment été déployée devant l’établissement.
Le directeur du gymnase, Fabien Aellig, était également présent pour observer le rassemblement, qu’il accueillait plutôt favorablement : « Je trouve très bien que des jeunes s’engagent, peu importe le mouvement politique. Ils se mobilisent pour la paix et on ne peut que soutenir la paix. »
Après cette matinée de mobilisation, les participants ont pris la direction de Berne pour rejoindre le cortège national./rik