Dès 7h30, les premiers participants à la manifestation se sont retrouvés au centre autonome du Quai du bas, à Bienne. Au cœur de leurs préoccupations : la participation de la Suisse au réarmement européen, mais aussi l’inaction climatique. Les jeunes s’inscrivent dans le mouvement de grève nationale qui appelle à un changement profond de la politique du pays sur ces questions. Pour Léon Landry, 17 ans, gymnasien et membre du comité d’organisation, cette mobilisation est aussi une manière de rappeler que les jeunes doivent davantage être associés aux décisions politiques. « C’est important qu’on s’exprime, parce que quitte à ne pas encore pouvoir voter, il faut au moins qu’on nous écoute », explique-t ’il.

Le rassemblement a également attiré des personnes extérieures au gymnase. Des membres de la Jeunesse socialiste biennoise ainsi que du syndicat FAU Biel Bienne ont notamment pris part à la mobilisation. Si les enseignants n'ont pas participé à la manifestation, certains sont venus témoigner leur soutien aux élèves.