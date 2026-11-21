Deux projets consacrés à la sensibilisation au numérique et à la promotion des arts ont été distingués lors de la finale du Prix Jeunesse Jura 2026 vendredi soir à Delémont. Près de 30 jeunes ont soumis sept projets pour cette 15e édition du Prix Jeunesse Jura, indique le canton dans un communiqué. Trois initiatives ont été retenues pour la finale et présentées au public ainsi qu’à un jury chargé de désigner le lauréat.

Le prix du jury revient à « Stop Scroll », porté par Macéo Frund, Basile Crelier, Jilian Boegli, Timéo Chevalier, Mateo Escobar Alvador, Maksym Zdortovstov et Nicole Abedula Oliveira Pereira. Leur projet consiste à créer un jeu de cartes humoristique et satirique pour sensibiliser aux usages excessifs du numérique et des réseaux sociaux.

Le public a, lui, plébiscité « Lez’Arts Festival », imaginé par Noah Haenggi, Sophie Nicolas, Léo Oberli, Nathan Voisard, Gabriel Romero, Petar Todorov, Camille Siffert et Alexander Loncke. Le collectif souhaite organiser à Delémont un festival artistique de trois jours, mêlant musique, théâtre, cinéma, danse, écriture et arts visuels.

Le troisième projet finaliste, « Demi-journée de découverte du Graffiti », est porté par Timéo Pedreira. Il prévoit un atelier d’initiation au graffiti à Bassecourt, réunissant des enfants, des jeunes requérants d’asile et des personnes âgées autour de la réalisation d’une œuvre collective. /comm-tna