Depuis 16 ans, un petit groupe d’irréductibles passionnés de musique classique reprend des morceaux de ce registre a cappella. Les deux coprésidents du groupe sont les invités de notre chronique musicale de ce week-end.
Le Chœur de chambre jurassien interprète des pièces classiques a cappella depuis 16 ans. Les églises de la région, dans lesquelles résonnent souvent leurs concerts, en seront témoins : le groupe vocal travaille à s’harmoniser pour que les voix se suffisent à elles-mêmes.
A l’origine du Chœur de chambre jurassien, un homme : Mark Kölliker. Le professeur de musique porte aujourd’hui les trois casquettes de fondateur, directeur et coprésident du groupe. Il est l’invité de notre chronique musicale « A vos gammes ! » aux côtés de Claire-Lise Nusbaumer, coprésidente et choriste. /nje
Le chant a cappella porté par les voix du Chœur de chambre jurassien.
Pour des questions de droits, la pièce interprétée par Le Choeur de chambre jurassien ne peut être écoutée en intégralité sur cette page.
Un concert est donné par Le Choeur de chambre jurassien à l'église St-Marcel de Delémont ce dimanche (22 novembre) à 17h.