Le Chœur de chambre jurassien interprète des pièces classiques a cappella depuis 16 ans. Les églises de la région, dans lesquelles résonnent souvent leurs concerts, en seront témoins : le groupe vocal travaille à s’harmoniser pour que les voix se suffisent à elles-mêmes.

A l’origine du Chœur de chambre jurassien, un homme : Mark Kölliker. Le professeur de musique porte aujourd’hui les trois casquettes de fondateur, directeur et coprésident du groupe. Il est l’invité de notre chronique musicale « A vos gammes ! » aux côtés de Claire-Lise Nusbaumer, coprésidente et choriste. /nje