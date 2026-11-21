Si « Grandir » a derrière elle une longue histoire, elle n’en est pas pour autant « démodée » : « Je dirais qu’elle est plus que jamais d’actualité, notamment pour ceux qui sont à la recherche de spiritualité, à qui elle offre un éclairage », détaille Claude Jenny. Reste que « Grandir », comme n’importe quel média, doit faire face aux affres de son temps : « Pour l’instant on arrive à avoir suffisamment d’abonnés pour faire tourner la revue, mais l’avenir de la presse écrite n’est pas joyeux. Il n’empêche que la revue a beaucoup évolué ses 100 dernières années, elle va encore évoluer, aussi en fonction de l’évolution de l’Église catholique. Je ne sais pas ce qu’elle sera dans 100 ans… » /tbe