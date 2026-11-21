La publication bimestrielle « Grandir », éditée à Porrentruy, reçoit samedi soir une messe et un concert en guise de cadeau d’anniversaire. L’occasion d’évoquer la revue aux quelque 3'000 abonnés avec le responsable de sa rédaction.
Une messe un peu particulière se tient ce samedi soir à l’église St-Pierre à Porrentruy. Donnée par l’abbé Bernard Miserez dès 18h, elle célèbre la revue catholique romande de réflexion « Grandir ». Elle sera suivie par un concert de l’Octuor vocal de Sion. Il s’agit là de cadeaux d’anniversaire, certes un peu inhabituels, pour une publication bimestrielle qui fête ses 100 ans. « Grandir », qui compte environ 3'000 abonnés dans toute la Suisse romande, est aujourd’hui dirigée et éditée par le bruntrutain Thomas Schaffter, et imprimée au Pays à Porrentruy. La revue est d’obédience catholique, mais indépendante de l’Église, comme l’explique le responsable de sa rédaction Claude Jenny : « C’est la seule revue romande catholique totalement indépendante d’un diocèse ou d’un organisme religieux. On peut aborder tous les thèmes qu’on veut, et apporter un regard un peu différent. »
Claude Jenny : « On essaie d’aborder des thèmes actuels : place des femmes dans l’Église, abus sexuels, … »
Si « Grandir » a derrière elle une longue histoire, elle n’en est pas pour autant « démodée » : « Je dirais qu’elle est plus que jamais d’actualité, notamment pour ceux qui sont à la recherche de spiritualité, à qui elle offre un éclairage », détaille Claude Jenny. Reste que « Grandir », comme n’importe quel média, doit faire face aux affres de son temps : « Pour l’instant on arrive à avoir suffisamment d’abonnés pour faire tourner la revue, mais l’avenir de la presse écrite n’est pas joyeux. Il n’empêche que la revue a beaucoup évolué ses 100 dernières années, elle va encore évoluer, aussi en fonction de l’évolution de l’Église catholique. Je ne sais pas ce qu’elle sera dans 100 ans… » /tbe