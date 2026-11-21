Le groupe parlementaire UDC a finalement préféré, vendredi soir, le Zougois Thomas Aeschi et le Haut-Valaisan Michael Graber pour l'élection du 9 décembre qui devra désigner un successeur à Guy Parmelin au Conseil fédéral. Une décision que Pierre-Alain Schnegg accueille avec philosophie. Le citoyen de Champoz se dit satisfait d'avoir atteint le dernier tour de scrutin, malgré les difficultés liées à son statut de conseiller d'État plutôt que de parlementaire fédéral. Il retient l'expérience qu'il qualifie d'enrichissante, regrettant toutefois qu'aucun francophone ne figure sur le ticket. Sans parler d'une gifle infligée à la Romandie, Pierre-Alain Schnegg appelle la députation francophone à faire son introspection et espère que cette sous-représentation ne s'installera pas dans la durée. /rme