« Canicule… et après ? », voilà le titre plutôt évocateur choisi pour l’après-midi de mobilisation organisé samedi 28 novembre par le Collectif Climat Jura. Un collectif créé en octobre sous l’impulsion de la section jurassienne des Grands-parents pour le climat, et qui inclut des associations comme l’ATE (Association transports et environnement) et le WWF. Le groupe compte aussi les formations politiques que sont le Parti socialiste jurassien, Les Vert-e-s Jura et le CS-POP. D’autres partis politiques ont été contactés, mais n’ont pour l’instant pas souhaité répondre favorablement à l’appel des Grands-parents pour le climat, explique l’un de ses membres, Jean-Claude Friche. Ce même Jean-Claude Friche qui détaille l’idée du collectif : « montrer au public qu’il y a un très large consensus dans de nombreuses organisations, pour créer des majorités au sein de la population et faire bouger les choses sur la question du climat. »