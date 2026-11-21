Le groupe, né sous l’impulsion des Grands-parents pour le climat, annonce un après-midi de mobilisation samedi 28 novembre au Château de Delémont. Conférence et table ronde sont au programme, pour réfléchir de manière collective sur la question climatique.
« Canicule… et après ? », voilà le titre plutôt évocateur choisi pour l’après-midi de mobilisation organisé samedi 28 novembre par le Collectif Climat Jura. Un collectif créé en octobre sous l’impulsion de la section jurassienne des Grands-parents pour le climat, et qui inclut des associations comme l’ATE (Association transports et environnement) et le WWF. Le groupe compte aussi les formations politiques que sont le Parti socialiste jurassien, Les Vert-e-s Jura et le CS-POP. D’autres partis politiques ont été contactés, mais n’ont pour l’instant pas souhaité répondre favorablement à l’appel des Grands-parents pour le climat, explique l’un de ses membres, Jean-Claude Friche. Ce même Jean-Claude Friche qui détaille l’idée du collectif : « montrer au public qu’il y a un très large consensus dans de nombreuses organisations, pour créer des majorités au sein de la population et faire bouger les choses sur la question du climat. »
Jean-Claude Friche : « Il faut apporter de l’espoir aux gens, évoquer les pistes d’action. »
Au programme du samedi 28 novembre, rassemblement, manifestation et accueil des participants dans la cour du Château de Delémont dès 13h, avant une conférence du climatologue Valentin Comte dans la halle du château à 13h30. Le Jurassien traitera de la question du climat que connaîtra le Jura de demain. Viendra ensuite, toujours au même endroit, le temps d’une table ronde, animée par Duja et offrant les regards croisés d’intervenants de milieux particulièrement touchés par la canicule de l’été. On y trouvera une infirmière en oncologie, un agriculteur, un économiste, un paysagiste et un garde-forestier. Objectif, relaté par Jean-Claude Friche : « On veut dépasser le simple débat, partager des expériences pour tirer des conclusions, trouver des pistes d’actions. » /tbe